Le Havre. Une femme arrache le sac à main d'une passante : elle est arrêtée par un témoin

Un homme témoin de la scène a réussi à rattraper et intercepter la voleuse, rue Léon-Cassadour. Elle a été remise à un équipage de la compagnie d'intervention.



Le sac à main a été récupéré mais la mise en cause, âgée de 49 ans, avait eu le temps de s'emparer des objets qu'il contenait. Cette dernière, alcoolisée, a été interpellée pour vol avec violences et placée en garde à vue au commissariat du Havre.



La jeune femme, sous le choc, a été conduite pour examen à l'hôpital Jacques-Monod, à Montivilliers.