Le Havre (Seine-Maritime) : un semi-remorque se renverse, un jeune homme blessé

Un poids lourd s'est couché sur le bas-côté de la chaussée Amiral Bonnivet, au Havre (Seine-Maritime). L'accident s'est produit ce vendredi vers midi et demi, dans des circonstances que l'enquête de police va devoir déterminer.



Le semi-remorque circulait en direction de l'avenue Amiral du Chillou, quand soudain la remorque s'est déportée puis couchée emportant avec elle l'ensemble routier qui s'est immobilisé dans la berne.



Le conducteur, âgé de 19 ans et domicilié à Mannevillette est sorti indemne de l'accident. En revanche, sont jeune passager de 15 ans a été blessé à un bras et présentait une plaie à la main. Il a été transporté par les sapeurs-pompiers aux urgences pédiatriques de l'hôpital Jacques-Monod à Montivilliers.