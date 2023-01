Le Havre. Les voleurs de bicyclettes étaient attendus par la police à la sortie du collège

Les suspects, des havrais âgés de 14, 15 et 16 ans, ont été emmenés au commissariat central pour être entendus. L'un d'eux a reconnu avoir dérobé quelques jours plus tôt, le 18 janvier, le vélo d'un livreur Uber Eats et d'une autre bicyclette déjà dans le local de la résidence étudiante le 24 janvier. Dénoncé par ce dernier, un quatrième adolescent a été mis hors de cause dans ces vols.



Les trois adolescents vont faire l'objet d'une mesure de réparation pénale.