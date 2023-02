Le Havre. Il extorque un paquet de cigarettes et blesse trois jeunes avec son couteau

Des recherches sont lancées immédiatement par des équipages de la brigade anticriminalité (BAC) qui ont le signalement du fourgon et des suspects. Le véhicule est repéré vers 3 heures du matin, dans une rue du Havre. Trois jeunes sont à bord, âgés de 24, 15 et 16 ans. Ils sont interpellés après la découverte à l'intérieur du fourgon d'un couteau.



Lors de son audition en garde à vue, le plus jeune reconnaît être l'auteur des coups de couteau, les deux autres nient toute implication dans les faits.



Le trio a été déféré hier lundi 6 février, dans l'après-midi, devant un magistrat du parquet du Havre pour "extorsion avec usage d'une arme". Le majeur s'est vu délivrer une convocation par procès verbal devant le tribunal judiciaire, les mineurs une convocation devant un juge des enfants.