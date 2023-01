Le Havre. Cinq victimes dans un feu d'appartement : une femme gravement brûlée

Gravement brûlée, cette dernière, âgée de 55 ans, est en cours de transport vers l'hôpital Saint-Louis à Paris à bord d'une ambulance du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), sous escorte policière. « Elle est toujours inconsciente », indique le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis)



Quatre autres personnes ont été prises en charges et laissées sur place suite à une légère inhalation de fumées.



Une vingtaine de sapeurs-pompiers avec six engins sont sur place. La rue a été fermée à la circulation, et il est conseillé d'éviter le secteur.



Plus d'infos à venir