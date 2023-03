Le Havre. Baston et coups de couteau : deux blessés pour une histoire de bouteille d'alcool

Un différend entre trois hommes « au sujet d'une bouteille d'alcool » a dégénéré, le samedi 4 mars, au petit matin. Les protagonistes, tous alcoolisés, se trouvaient alors dans le secteur des boites de nuit au Havre (Seine-Maritime), quand la police a été appelée à intervenir vers 5 heures.



Selon les premiers éléments deux d'entre eux s'en sont pris au troisième qui a été blessé à coups de couteau à une main et au bas ventre. L'auteur des blessures et son complice ont pris la fuite à bord d'un véhicule



La victime, née en 1986, a été prise en charge par les secours et transportée à l'hôpital Jacques-Monod à Montivilliers. « Son pronostic vital n'était pas engagé », précise une source policière.