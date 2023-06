Le Havre. Avertissement pour un voleur à la roulotte : six mois de prison avec sursis

Une condamnation en signe d'avertissement ? Un homme de 37 ans a été condamné le 26 juin, en comparution immédiate, à six de prison avec sursis par le tribunal judiciaire du Havre (Seine-Mariitme). Le mis en cause avait été interpellé par la police dans la nuit du 21 au 22 juin, vers 4 heures du matin, alors qu'il venait de commettre un vol dans une voiture en stationnement dans le secteur des rues Jules-Lecesne et Lesueur. Sur lui, les policiers ont retrouvé des écouteurs AirPods, dérobés dans un autre véhicule.



Les constatations ont permis d'établir que neuf véhicules avaient été dégradés et roulottés cette même nuit. Le trentenaire, sans domicile fixe, a été placé en garde à vue, puis a été déféré devant un magistrat du parsquet à l'issue de son audition pour être jugé en comparution immédiate. Verdict du tribunal : six mois d'emprisonnement avec sursis. Il a été remis en liberté.