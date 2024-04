Le Havre. Arnaque au faux banquier : une dizaine de personnes âgées victime d’un escroc

Le mode opératoire, bien que pas très nouveau, a fonctionné. Onze personnes au moins ont été victimes de l’escroc et ont déposé plainte après avoir constaté plusieurs retraits frauduleux sur leurs comptes. Il s’agit de neuf femmes ayant entre 74 ans et 89 ans, et de deux hommes de 84 et 57 ans.



L’enquête a été confiée à la Brigade d’atteinte aux biens du service local de police judiciaire (ex-sûreté urbaine). Les policiers ont passé au crible les vidéosurveillance des distributeurs automatiques où les retraits ont eu lieu. De la sorte, ils ont pu identifier l’individu qui utilisait les cartes bancaires volées.