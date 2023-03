Le Havre. Alcoolisé, le marin menace l'équipage du navire avec un couteau

L'auteur des violences a finalement été maîtrisé par l'équipage. Toujours aussi incontrôlable, il s'est est pris en suite aux policiers de la brigade anti-criminalité en les insultant et menaçant. Maîtrisé, le trentenaire a été emmené au commissariat central pour être placé en dégrisement puis en garde à vue. Il devrait faire l'objet d'une procédure pour violances avec arme et menaces et outrages sur personne dépositaire de l'autorité publique.