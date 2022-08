La voiture finit sa course dans les douves du château : 5 blessés à Mesnils-sur-Iton (Eure)

Les quatre passagères, des femmes âgées de 42, 56, 60 et 80 ans ont quant à elles été blessées légèrement et transportées vers les hôpitaux de Verneuil et d’Évreux.



L’intervention a mobilisé 28 sapeurs-pompiers.



La gendarmerie a procédé aux constatations d’usage et ouvert une enquête pour établir les circonstances de l’accident.