La voiture fait des tonneaux entre Orival et Grand-Couronne : deux blessés légers

Un accident de la circulation est survenu ce mercredi soir, vers 19h45, sur la route départementale 132 entre Orival et Grand-Couronne (Seine-Maritime). Il a impliqué un véhicule de tourisme, seul en cause qui, après avoir fait plusieurs tonneaux, s’est immobilisé dans une position instable.



Un des deux occupants a réussi à s’extraire de l’habitacle avant l’arrivée des sapeurs-pompiers, l’autre était incarcéré.



Les deux victimes, deux hommes de 47 et 22 ans, ont été prises en charge par les secours et ont été transportés, légèrement blessés, vers l’hôpital le plus proche.



Seize sapeurs-pompiers ont été engagés avec cinq engins.