La dispute dégénère à Oissel : blessé à la tête par un tir de fusil de chasse

Toujours est-il que le ton est rapidement monté entre les deux hommes. Le plus âgé aurait alors tiré avec un fusil de chasse sur le plus jeune, le touchant au niveau du visage.



Le jeune homme a pu quitter précipitamment l’appartement du tireur. Blessé, il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et conduit au service des urgences du CHU de Rouen. Ses jours ne sont pas en danger, selon une source policière.



L’auteur du coup de feu a été interpellé un peu plus tard près de son domicile, par un équipage de la brigade anti-criminalité (BAC). Le suspect était alcoolisé. Il a été placé en garde à vue pour blessure volontaire volontaire