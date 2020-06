La cour d'appel de Douai a tranché : la marque du festival Rock in Évreux reconnue propriété de la Ville

Dans son arrêt du 4 juin, la cour d’Appel de Douai a jugé que la marque Rock in Evreux, bien que récente, était d’une notoriété suffisante sur une fraction du territoire national, et était donc reconnue au moment où l’association « Evreux Ensemble » l’a faite enregistrer auprès de l’INPI, explique la mairie dans un communiqué. « L’enregistrement réalisé par l’association Evreux Ensemble est par conséquent annulé.»



« Je me félicite de cette décision qui couronne le succès du nouveau festival rock d’Évreux qui a acquis une notoriété indéniable et une audience sans précédent avec 41.000 visiteurs sur trois jours l’an dernier. Du jamais vu sur l’hippodrome d’Évreux », commente Guy Lefrand, maire d'Evreux et lui-aussi candidat (à sa réélection) aux élections municipales du 28 juin prochain.



Au-delà de cette procédure, le maire regrette que l’édition 2020 du festival n’ait pu avoir lieu cette année du fait de la pandémie : « Les organisateurs ont déjà donné rendez-vous au public pour le dernier week-end de juin 2021 et je suis sûr qu’il répondra à nouveau présent. Le festival rock appartient à l’identité d’Évreux, personne d’autre ne peut s’en prévaloir », martèle-t-il.