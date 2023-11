La communauté chrétienne de Rouen choquée après le cambriolage et le pillage de la basilique du Sacré Coeur

Incompréhension la plus totale pour les paroissiens de la basilique du Sacré Cœur à Rouen (Seine-Maritime). Leur église, située rue de Bourgogne, dans le secteur du Mont Riboudet, a été cambriolée et saccagée, dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 novembre. Une enquête a été ouverte, elle est confiée à la Police judiciaire.



L'abbé Geoffroy de la Tousche retient sa colère dans une vidéo publiée sur la page Facebook de Paroisses catholiques de Rouen. L'ecclésiastique détaille l'ampleur des dégâts et fait état de vol et de pillage : statue brisée, vases sacrés volés... L'autel, vandalisé, est dans « un état épouvantable », ajoute-t-il. « Par chance, ou grâce et providence, le Saint-Sacrement n'a pas été volé ».



Les investigations ont été confiées à la direction territoriale de la police judiciaire de Rouen.



Un « temps de prière et de réparation » aura lieu ce jeudi soir à 18 h 15 à la basilique, suivie à 18 h 30 d'une messe célébrée par Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, avec de nouveaux vases qui nous sont prêtés, indique le père Geoffroy de la Tousche.