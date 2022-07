La Normandie placée en vigilance orange canicule : jusqu'à 40°C entre lundi et mardi en Seine-Maritime

L’épisode caniculaire en cours s’intensifie et les fortes chaleurs gagnent le Nord-Ouest de l'Hexagone. La Seine-Maritime et l'Eure, mais également les trois autres départements normands, sont placés par Météo France en vigilance orange canicule à partir de ce lundi 18 juillet à 13 heures.



En Seine-Maritime, ce dimanche, les températures observées étaient au-dessus des valeurs de saison : 30°C à Rouen-Boos et 31°C à Octeville, près du Havre. Les températures prévues cette nuit (dimanche à lundi) sont de 15 à 18°C sur les trois quarts Est du département et 22°C sur la pointe de Caux et l’agglomération havraise.