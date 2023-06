La Grande parade de l'Armada passe aussi par l'Eure : 140 gendarmes et 120 pompiers mobilisés

Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l’Eure, qui mobilise 120 sapeurs-pompiers pour l’évènement, va déployer pour sa part des postes de secours le long de la Seine, à Bourg-Achard, Routot, Quillebeuf-sur-Seine, Pont-Audemer, Beuzeville, 4 postes avancés, à Le Landin, Vieux-Port, Quillebeuf-sur-Seine, Berville-sur-Mer et un dispositif de secours nautique à Quillebeuf-sur-Seine et Vieux-Port.



Comme en Seine-Maritime, les survols de drones seront interdits pendant tout le temps de la Grande parade. Seuls quelques télépilotes spécifiquement accrédités par les préfets de la Seine-Maritime et de l’Eure auront une autorisation temporaire de vol, précisent les autorités préfectorales.