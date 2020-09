La 11ème randonnée nocturne part à la découverte du château de Brémontier-Merval

Rendez-vous incontournable : samedi 3 octobre, à partir de 18 heures, aura lieu la 11e édition de la Randonnée nocturne au château de Brémontier-Merval.



Cette année, la randonnée propose deux parcours de 8,8 km et de 13,6 km identifiés et balisés, adaptés à tous les niveaux. « Cette manifestation se déroulera dans la mesure où les conditions sanitaires le permettront », précisent toutefois les organisateurs.



La randonnée pour découvrir le territoire.



Explorer le Château de Brémontier-Merval de nuit est une alternative pour découvrir autrement les richesses du département. Cette randonnée nocturne, organisée chaque année par le Département, s’inscrit dans le cadre du plan d’actions mené en faveur des destinations touristiques. Elle est d’ailleurs l’une des randonnées les plus importantes de France en nombre de participants. En 2019, la randonnée nocturne à Jumièges avait accueilli 4 800 participants.