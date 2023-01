L'incendie à Grand-Couronne est circonscrit, après un autre départ de feu dans la nuit

Dès le début de l’incendie, rappelle la préfecture, différents types et points de prélèvements ont été mis en place par les sapeurs-pompiers « afin d’effectuer des mesures de qualité de l’air, au plus près du sinistre, mais aussi au niveau des premières habitations et dans un périmètre plus lointain, y compris dans des zones qui ne se situaient pas sous le panache de fumée ».



Les résultats de ces analyses menées tout au long de la nuit, par le réseau de mesures atmosphériques mis en place permettent de confirmer l’absence de concentrations significatives de substances dans l’air liées à l’incendie, assure la préfecture. « À ce stade, aucun risque particulier n’a été identifié. Les mesures et analyses complémentaires se poursuivent ».