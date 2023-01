L'histoire d'un Belge à Fécamp se termine en dégrisement au commissariat de police

Ses exigences n'ayant pu être satisfaites, le quinquagénaire s'est montré particulièrement insultant et agressif envers ces employées communales qui ont déposé plainte. A tel point que la police municipale a dû intervenir et l'interpeller et le conduire au commissariat de la ville.



Préalablement à son placement en garde à vue, l'individu a été invité à se soumettre au dépistage d'alcoolémie. L'éthylomètre a révélé un taux de 1,60 g par litre de sang. Lors de son audition, après dégrisement, il a déclaré aux enquêteurs qu'il pensait que la mairie était ouverte et voulait simplement un peu d'eau chaude pour son café.



Aucune poursuite n'a été engagée contre le SDF qui a finalement été pris en charge par Emmaüs du Havre.