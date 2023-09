L'autoroute A28 fermée à Quièvrecourt, près de Neufchâtel-en-Bray en raison d'un accident

Un accident de la circulation impliquant un fourgon et une caravane est signalé par Bison Futé, sur l’autoroute A28, à hauteur de Quievrecourt (kilomètre 60), près de Neufchâtel-en-Bray en Seine-Maritime; ce vendredi 15 septembre en milieu d'après-midi.



L'autoroute est actuellement fermée dans le sens Rouen vers Abbeville pour une durée indéterminée. Une déviation a été mise en place par l'échangeur du "Four Rouge". Il est possible de reprendre l'A28 à l'échangeur "Pays de Bray".



Plus d'informations à venir sur infoNormandie