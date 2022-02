L’automobiliste victime d’un accident près de Bolbec avait-il des intentions suicidaires ?

A l’arrivée de police secours l’homme a quitté les lieux au volant de sa voiture. Il a pris la direction de Lillebonne.



Alors qu’ils le suivent à distance les forces de l’ordre constatent que l’automobiliste fait demi tour au rond-point Senoble et accélère soudainement, refusant d’obtempérer. Un peu plus loin, la Citroën C4 monte sur le terre plein de la bretelle d’accès à la station service Carrefour et percute volontairement la guérite de la station.