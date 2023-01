L'automobiliste entre en collision avec un métrobus près de Rouen et s'enfuit à pied

La police a ouvert une enquête afin de retrouver le conducteur d'une Renault Mégane à l'origine d'une collision avec une rame du métrobus de Rouen.



L'accident est survenu dans la nuit du 7 au 8 janvier vers minuit et demi, à l'intersection avec la rue Maryse-Bastié à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). La voiture a été percutée par le métro au moment où elle traversait les voies sans tenir compte des feux de signalisation et de la priorité de la rame qui arrivait de Grand-Quevilly.



Le conducteur de la Mégane et sa passagère, apparemment indemnes, ont pris la fuite laissant leur véhicule accidenté sur place. Ce dernier a été placé en fourrière pour les besoins de l'enquête.



Aucune victime n'est à déplorer. Hormis le conducteur, un homme de 46 ans, et deux médiateurs, il n'y avait aucun passager à bord de la rame.