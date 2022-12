L'automobiliste, d'Yvetot, tient tête courageusement à ses agresseurs dans les Yvelines

L'un des auteurs d'une tentative de car-jacking commise dans les Yvelines, et dont la victime est un habitant d' Yvetot , en Seine-Maritime, vient d'être interpellé après plusieurs mois d'enquête.



Les faits remontent au 9 novembre 2021 à la Celle-Saint-Cloud. Un automobiliste âgé de 44 ans, et domicilié à Yvetot, en Seine-Maritime, attend à un feu rouge au volant de sa voiture. Quand un inconnu ouvre la portière de son véhicule et lui intime l'ordre, sous la menace d'un couteau pointé sur le flanc, de lui donner de l'argent. Le quadragénaire refuse et a le réflexe de mettre les clés de contact dans sa poche.