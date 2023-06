L’auteur d’un rodéo en garde à vue pour mise en danger de la vie d’autrui à Tourville-la-Rivière

Le conducteur, âgé de 20 ans, et ses passagers ont été contrôlés. Le jeune automobiliste, domicilié à Caudebec-lès-Elbeuf, a été interpellé pour rodéo urbain et mise en danger de la vie d’autrui.



​Placé en garde à vue le temps de son audition, le mis en cause a été remis en liberté après s’être vu notifier une convocation en vue d’une ordonnance pénale.