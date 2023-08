L'acte héroïque d'un policier au Havre : il sauve un homme alcoolisé de la noyade

Sans hésiter une seconde, l'un des policiers se débarasse de son matériel d'intervention et se jette dans le bassin. Arrivé à la hauteur de l'homme, il parvient à stabiliser ce dernier et à lui maintenir la tête hors de l'eau. Pendant ce temps, les trois autres policiers récupèrent à proximité une bouée et la lancent à leur collègue. Le quadragénaire est ramené jusqu'au quai, il a bu une bonne tasse mais il est hors de danger.



Examiné sur place par les sapeurs-pompiers, arrivé entre-temps, le rescapé est pris en charge par les policiers et conduit au commissariat pour être auditionné. L'homme est alcoolisé. Il raconte s'être jeté dans l'eau pour tenter de récupérer son chien qui était tombé dans le bassin.



Tout est bien qui finit bien. Nul doute que le fonctionnaire de police sera récompensé le moment venu de la médaille pour acte de courage, une distinction symbolique remise chaque année aux policiers, gendarmes et pompiers