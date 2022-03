L’A14 fermée jusqu’à lundi matin suite à l’effondrement d’un mur dans le tunnel de La Défense

L'autoroute A14 (Orgeval - La Défense) restera fermée jusqu’à lundi matin (21 mars) « avant l’heure de pointe » entre l'A86 à Nanterre et la N192 à Puteaux.



Vendredi matin, un mur s’est effondré dans le tunnel de La Défense, sans faire de blessé. Cet incident a nécessité la fermeture de l’autoroute pour une durée indéterminée jusqu’à lundi matin donc) en direction de Paris.



Pendant la durée de cette fermeture, les usagers doivent emprunter les itinéraires suivants :



• Pour rejoindre Paris ou le Boulevard Circulaire de la Défense depuis l'A86 sens extérieur à Nanterre, prendre la sortie n°1 vers la D986 (avenue de la Commune de Paris) puis prendre la direction de Nanterre (Université, Préfecture) par la D914 et retrouver les directions de Paris et de La Défense.



• Pour rejoindre l'A14 en direction de la province depuis l'A86 sens extérieur à Nanterre, prendre la sortie n°1 vers la D986 (avenue de la Commune de Paris), puis prendre la direction de Nanterre (Chemin de l'Île) et retrouver les directions de Rouen et Poissy.



• Pour rejoindre Paris ou le Boulevard Circulaire de La Défense depuis l'A14 en direction de Paris en venant du péage, prendre l'A86 sens intérieur en direction de Saint-Denis, puis prendre la sortie n°1 en direction de Nanterre et la Défense par la D914.



• Pour rejoindre Paris ou le Boulevard Circulaire de La Défense depuis l'A86 sens intérieur, continuer sur l'A86 sens intérieur en direction de Saint-Denis, puis prendre la sortie n°1 en direction de Nanterre et la Défense par la D914.



• Depuis Orgeval pour rejoindre Paris, prendre l'A13.