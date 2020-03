L'A13 fermée deux nuits de suite, du 4 au 6 mars, entre Pont-l'Evêque à Dozulé

Dans le cadre de l’élargissement de l’A13 entre Pont-L’Evêque et Dozulé (Calvados), nécessitant la démolition d'un pont, l’autoroute de Normandie sera fermée dans les deux sens de circulation, deux nuits de suite.



Il s'agit des nuits du mercredi 4 au jeudi 5 et du jeudi 5 au vendredi 6 mars de 19h30 à 7h00, pour les besoins de la démolition du pont de la RD675 situé sur la commune de Cresseveuille.



Pour des raisons de sécurité aussi bien pour les équipes d'intervention de la Société des autoroutes Paris Normandie (SAPN) que pour les automobilistes, l’A13 sera fermée dans les deux sens de circulation entre l’échangeur A13/A132 de Pont-L'Evêque et le diffuseur de Dozulé n°30.



La RD675 (axe Pont-l'Evêque - Troarn) sera également fermée durant cette période.



Des déviations et une signalétique spécifiques seront mises en place.