L’A 28 fermée une partie de la nuit après un accident de poids lourd dans l’Eure

L’autoroute A28 a été rouverte à la circulation ce lundi matin peu avant 6 heures dans l’Eure. Elle a été fermée une grande partie de la nuit dans les deux sens après un accident de poids lourd survenu dans la soirée de dimanche vers 22h30 à hauteur de la commune d’Aclou (Eure).



Le camion transportait des produits frais alimentaires et circulait dans le sens Alençon vers Rouen quand pour une raison ignorée son conducteur en a perdu le contrôle.



Les sapeurs-pompiers et la gendarmerie sont intervenus.



Un dispositif de sécurisation a été mis en place aux abords de l’accident, le temps des opérations de secours, du déchargement des produits frais et du relevage du camion. Une seule voie de circulation est restée ouverte en direction d’Alençon.



Un itinéraire de déviation obligatoire a été mis en place par les agents de la DIR Ouest, dans les deux de circulation par Bernay et par Brionne.