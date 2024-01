Jusqu'à - 10°C la nuit : le dispositif d'accueil des sans-abri maintenu en Seine-Maritime et dans l'Eure

De son côté, la ville d'Évreux confirme la mise à disposition dès ce soir du gymnase de la rue Joliot-Curie à La Madeleine jusqu’à dimanche prochain. Il pourra accueillir des personnes sans-abri dès 19 heures et jusqu’à 9 heures demain matin et selon les mêmes horaires demain soir et samedi soir.



Sur place, les personnes hébergées auront accès à l’eau potable, à des sanitaires et une distribution de nourriture sera assurée par la Croix Rouge, précise la mairie.