Journée de sensibilisation à la sécurité routière ce samedi à Pont-Audemer

Une journée de sensibilisation à la sécurité routière est organisée ce samedi 17 juin dans l'Eure, sur le parking d'Intermarché à Pont-Audemer, de 9h à 17h.



Au programme une démonstration de désincarcération avec le Samu et les sapeurs-pompiers du SDIS 27. Le directeur de cabinet du préfet de l'Eure, Karl Terrollion, était attendu dans la matinée et prévoyait d'évoquer à cette occasion « les mauvais chiffres de sécurité routière dans le département ».



Durant la journée, il y aura également la voiture tonneau, des animations autour de la valise et du parcours alcool et des stands tenus par la gendarmerie et les pompiers.