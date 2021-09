Ivre et sans permis, il circulait à contresens sur l'A13 : l'automobiliste est intercepté au péage de Buchelay (Yvelines)

Plusieurs patrouilles de police se sont lancées à la poursuite de l'automobiliste pour l'intercepter avant qu'un drame ne se produise. Mais le chauffard a refusé d'obtempérer. Les policiers se sont alors positionnés au niveau de la barrière de péage de Buchelay et ont fait usage d'une herse, à savoir le dispositif d'interception des véhicules automobiles (DIVA) aussi appelé « stop stick » aux États-Unis afin de l'obliger à s'arrêter.



Les pneus crevés, le véhicule s'est finalement immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence. Son conducteur a néanmoins tenté de prendre la fuite à pied mais il a été rapidement rattrapé et interpellé. Le mis en cause, un homme de 54 ans domicilié à Sevran (Seine-Saint-Denis) a été remis aux CRS de l'autoroute, territorialement compétents.



Lors du contrôle, il s'est avéré que le quinquagénaire conduisait sans permis et sous l'emprise d'un état alcoolique.