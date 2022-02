Interpellé avec neuf téléphones dans les poches après un vol dans un bar de Sotteville-lès-Rouen

Bien décidée à récupérer son bien, la victime, âgée de 33 ans, se lance à la poursuite du voleur et alerte en route la police. L'homme en fuite est vite rattrapé et interpellé par les forces de l'ordre.



Lors du contrôle, un couteau multifonctions est découvert sur lui, ainsi que trois téléphones portables dans une poche avec deux chargeurs. La fouille permet de découvrir deux autres téléphones dans une autre poche, puis encore trois autres dans une troisième poche !



La victime ne reconnaît pas le sien. Pour cause, le suspect qui ne semble pas dans un état normal l'a dissimulé avec le chargeur dans une dernière poche.