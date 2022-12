Interpellation à Elbeuf : le braqueur d'une boulangerie désarmé par un témoin repart bredouille

Une boulangerie d'Elbeuf, en Seine-Maritime, a été victime d'une tentative d'extorsion avec arme. L'auteur des faits, un homme de 49 ans, a été interpellé après avoir été désarmé par un témoin.



Mardi 27 décembre, peu avant 17 heures, un homme a fait irruption dans la boutique de La Mie Câline, rue des Martyrs dans le centre-ville d' Elbeuf-sur-Seine . Il s'est dirigé vers les deux vendeuses présentes et les a menacées avec un couteau d'une trentaine de centimètres. Le malfaiteur a réclamé le contenu du tiroir-caisse. « Donne moi tout », a-t-il intimé à la caissière. « Il est en fait reparti avec rien », relate une source policière. L'individu a en effet été désarmé par un témoin, un rouennais de 41 ans, et a pris la fuite. Bredouille.



Les recherches effectuées par le groupe de sécurité de proximité (GSP) et des équipages de police secours ont permis de retrouver le braqueur dix minutes plus tard. « L'homme titubait et sentait l'alcool quand il a été interpellé », indique une source judiciaire. Il a été placé en garde à vue pour tentative d'extorsion avec arme.