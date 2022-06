Intempéries dans l'Eure et en Seine-Maritime : une femme est morte à Rouen, à la suite d'une coulée de boue

Violents orages de grêle en cours à Gravigny dans au nord d'Évreux dans l'Eure. Certaines routes sont inondées, totalement impraticables ! https://t.co/woTUJ6nuSr

— La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 4, 2022



Un violent orage accompagné de fortes précipitations, de grêlons et de coups de tonnerre a éclaté en fin d'après-midi sur le département de l'Eure, de la Seine-Maritime et des Yvelines. A Rouen, une femme d'une quarantaine d'années est morte, emportée par une coulée de boue. Portée disparue dans un premier temps, elle a été retrouvée coincée sous une voiture., près d'Evreux, des rues ont été inondées et rendues impraticables.Les sapeurs-pompiers de l’Eure totalisaient peu avant 20 heures plus d’une centaine d’interventions, localisées essentiellement dans les secteurs d’Évreux et Louviers, pour des chaussées inondées ainsi que des caves, ou encore des toitures endommagées par les rafales de vent.Même constat à Rouen, en Seine-Maritime et à Versailles (Yvelines) où des rues sont inondées, comme on peut le voir sur les vidéos postées sur Twitter par des internautes.