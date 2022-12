Insolite. Les « Shadoks » bulgares pompaient l'huile de friture usagée de McDonald's au Neubourg

Pour commettre leur larcin, ils avaient ouvert, sans effraction, une trappe permettant d'accéder à la cuve de récupération d'huile de friture du restaurant. Ils ont installé un tuyau relié à une sorte de moto pompe installée dans un vieux fourgon immatriculé en France garé à proximité. Quelques bidons avaient déjà été remplis sur la dizaine découverte dans le véhicule.



Les mis en cause ont été emmenés à la brigade de gendarmerie pour être entendus. Au préalable, les enquêteurs ont dû faire appel à une traductrice. Ils n'ont pas été très bavards sur l'usage qu'ils comptaient faire de cette huile. Finalement, le parquet a classé l'affaire sans suite et les deux Bulgares sont repartis avec leur fourgon et leurs bidons...vides.



Cette huile était-elle destinée à être revendue frauduleusement à une entreprise étrangère spécialisée dans la fabrication de biocarburant ? On ne le saura jamais.



Une plainte pour vol a été déposée par McDonald's.