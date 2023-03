Infractions et alcoolémie : dégrisement et garde à vue à Rouen pour trois automobilistes

Deux hommes et une femme ont été interpellés dans le courant de la nuit de ce dimanche à lundi à Rouen (Seine-Maritime). Vers 23h30, hier soir, un automobiliste qui roulait à une viesse excessive sur le quai de Boisguilbert a été contrôlé par un équipage de police secours. Le conducteur, âgé de 23 ans et originaire de Saint-Etienne-du-Rouvray, n'avait pas de permis et était alcoolisé. Il est en attente d'être jugé pour des faits similaires, observe une source policière. En état de récidive, il a été placé en garde à vue.



Plus tard dans la nuit, c'est la voiture d'un habitant du Trait, âgé de 32 ans, qui a été interceptée avenue du Mont-Riboudet, suite à une infraction au code de la route. Le conducteur a été dépisté avec un taux d'alcool de 1,08 g par litre de sang. Il a été placé en dégrisement.



Enfin, peu avant 3h30, ce matin, une patrouille de police secours a contrôlé une automobiliste qui venait de commettre une infraction boulevard de la Marne. La jeune femme de 26 ans, domiciliée à Quincampoix, a été dépistée à l'éthylomètre avec un taux de 0,80 g d'alcool dans le sang.