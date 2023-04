InfoRoute. Le pont Flaubert et l'autoroute A150 fermés ce matin après un accident près de Rouen

On peut à nouveau circuler sur l'A150, entre le rond-point de la Motte et Barentin (Seine-Maritime). Ce mardi matin, un accident impliquant notamment un poids lourd a nécessité la fermeture de l'autoroute le temps des opérations de secours.



Le conducteur d'un camion transportant des produits alimentaires a dû procéder à un freinage d'urgence pour éviter une collision, peu avant la bretelle de sortie de Maromme, relate une source policière. Dans la manoeuvre, les cuves qu'il transportait se sont renversées sur la chaussée, après s'être percées au contact du sol.



La circulation a été stoppée le temps de l'intervention des sapeurs-pompiers et du dégagement du poids lourd et de sa cargaison. Résultat : cet incident a généré des bouchons dans le secteur et jusque sur la Sud III, d'autant plus que le pont Flaubert a dû être fermé pour les mêmes raisons en direction de Barentin.