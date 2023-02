Influenza aviaire dans l’Eure : 208 communes sous surveillance après la mort de mouettes rieuses

Au total, 208 communes de l'Eure sont concernées (voir la carte de la zone réglementée ci-dessous).Des cas d’influenza aviaire ont été également signalés ce mardi dans la Sarthe et l’Essonne.Concernant l’Eure, l'évolution de la situation est mise à jour régulièrement sur le site internet de la préfecture : https://www.eure.gouv.fr/Actualites/Lutte-contre-l-influenza- aviaire-hautement-pathogene On peut y prendre connaissance de l’arrêté préfectoral applicable et retrouver les recommandations à suivre.