Connectez-vous S'inscrire

Incendie mortel à Évreux : une enquête ouverte après la découverte d’une victime

EURE


Jeudi 30 Avril 2026 - 19:25

Une personne a perdu la vie dans un incendie survenu ce jeudi en fin d’après-midi dans un immeuble du centre-ville d’Évreux. Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par le parquet




La personne décédée aurait été découverte dans un appartement du premier étage de cet immeuble, indique le procureuyr de la République - Illustration © Google Maps
La personne décédée aurait été découverte dans un appartement du premier étage de cet immeuble, indique le procureuyr de la République - Illustration © Google Maps
Un incendie a coûté la vie à une personne ce jeudi en fin d’après-midi à Évreux (Eure). Le feu s’est déclaré dans un appartement situé au premier étage d’un immeuble qui en compte trois, au 50 rue Joséphine.

À l’arrivée des secours, une victime a été retrouvée dans le logement sinistré. Les circonstances exactes du drame restent, à ce stade, indéterminées.

Le parquet confirme l’ouverture d’une enquête

Contacté par Infonormandie, le procureur de la République d’Évreux, Rémi Coutin, confirme l’ouverture d’une enquête :

« À ce stade, je peux seulement dire qu’une personne serait effectivement décédée dans le cadre de cet incendie survenu en milieu d’après-midi dans un immeuble situé 50 rue Joséphine à Évreux, et qu’une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par mon parquet, confiée au commissariat de police d’Évreux. Pour le moment nous n’en savons pas plus. »

Les investigations devront notamment permettre de déterminer l’origine du sinistre et les circonstances précises du décès.




FIL INFO

Incendie mortel à Évreux : une enquête ouverte après la découverte d’une victime

30/04/2026

24 Heures motonautiques de Poses : le tribunal valide la course malgré un recours environnemental

30/04/2026

Rouen : la Sud III reliée définitivement au pont Flaubert fin juin

30/04/2026

Grigneuseville : un incendie ravage 18 hectares de culture, une machine agricole détruite

29/04/2026

Campneuseville : un adolescent grièvement blessé lors d'une sortie de route en deux-roues

28/04/2026
AUDIO