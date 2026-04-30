Incendie mortel à Évreux : une enquête ouverte après la découverte d’une victime

La personne décédée aurait été découverte dans un appartement du premier étage de cet immeuble, indique le procureuyr de la République - Illustration © Google Maps
Un incendie a coûté la vie à une personne ce jeudi en fin d’après-midi à Évreux (Eure). Le feu s’est déclaré dans un appartement situé au premier étage d’un immeuble qui en compte trois, au 50 rue Joséphine.
À l’arrivée des secours, une victime a été retrouvée dans le logement sinistré. Les circonstances exactes du drame restent, à ce stade, indéterminées.
À l’arrivée des secours, une victime a été retrouvée dans le logement sinistré. Les circonstances exactes du drame restent, à ce stade, indéterminées.
Le parquet confirme l’ouverture d’une enquête
Contacté par Infonormandie, le procureur de la République d’Évreux, Rémi Coutin, confirme l’ouverture d’une enquête :
« À ce stade, je peux seulement dire qu’une personne serait effectivement décédée dans le cadre de cet incendie survenu en milieu d’après-midi dans un immeuble situé 50 rue Joséphine à Évreux, et qu’une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par mon parquet, confiée au commissariat de police d’Évreux. Pour le moment nous n’en savons pas plus. »
Les investigations devront notamment permettre de déterminer l’origine du sinistre et les circonstances précises du décès.
« À ce stade, je peux seulement dire qu’une personne serait effectivement décédée dans le cadre de cet incendie survenu en milieu d’après-midi dans un immeuble situé 50 rue Joséphine à Évreux, et qu’une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par mon parquet, confiée au commissariat de police d’Évreux. Pour le moment nous n’en savons pas plus. »
Les investigations devront notamment permettre de déterminer l’origine du sinistre et les circonstances précises du décès.