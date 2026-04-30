Incendie mortel à Évreux : une enquête ouverte après la découverte d’une victime

Contacté par Infonormandie, le procureur de la République d’Évreux, Rémi Coutin, confirme l’ouverture d’une enquête :



« À ce stade, je peux seulement dire qu’une personne serait effectivement décédée dans le cadre de cet incendie survenu en milieu d’après-midi dans un immeuble situé 50 rue Joséphine à Évreux, et qu’une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par mon parquet, confiée au commissariat de police d’Évreux. Pour le moment nous n’en savons pas plus. »



Les investigations devront notamment permettre de déterminer l’origine du sinistre et les circonstances précises du décès.