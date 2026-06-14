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Trafic ferroviaire perturbé entre Rouen et Yvetot après un heurt d’animal à Maromme


Dimanche 14 Juin 2026 - 13:37

Heurt d’animal à Maromme : la circulation des trains reste perturbée entre Rouen et Yvetot dans les deux sens. Une reprise normale du trafic est envisagée vers 14h30.




L'incident s'est produit dans le secteur de Maromme.- Illustration © infonormandie
L'incident s'est produit dans le secteur de Maromme.- Illustration © infonormandie
La circulation des trains est perturbée ce dimanche sur la ligne Rouen – Yvetot à la suite d’un heurt d’animal survenu dans le secteur de Maromme.

L’incident concerne le train n°3116 et entraîne des perturbations dans les deux sens de circulation. À la suite du choc, les techniciens du gestionnaire du réseau ferroviaire ont été dépêchés sur place afin de procéder aux vérifications de sécurité nécessaires avant toute reprise normale des circulations.

Des retards sont à prévoir pour les voyageurs empruntant cet axe, aussi bien en direction de Rouen que d’Yvetot.

Selon les dernières informations communiquées par SNCF Réseau, le trafic devrait rester perturbé au moins jusqu’à 14h30.




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