Trafic ferroviaire perturbé entre Rouen et Yvetot après un heurt d’animal à Maromme

La circulation des trains est perturbée ce dimanche sur la ligne Rouen – Yvetot à la suite d’un heurt d’animal survenu dans le secteur de Maromme.



L’incident concerne le train n°3116 et entraîne des perturbations dans les deux sens de circulation. À la suite du choc, les techniciens du gestionnaire du réseau ferroviaire ont été dépêchés sur place afin de procéder aux vérifications de sécurité nécessaires avant toute reprise normale des circulations.



Des retards sont à prévoir pour les voyageurs empruntant cet axe, aussi bien en direction de Rouen que d’Yvetot.



Selon les dernières informations communiquées par SNCF Réseau, le trafic devrait rester perturbé au moins jusqu’à 14h30.