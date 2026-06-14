Accident de personne à Rosny-sur-Seine : trafic ferroviaire interrompu entre Paris et la Normandie

La circulation des trains est totalement interrompue depuis 11h20 dans les deux sens sur la ligne Paris – Rouen – Le Havre, à la suite d’un accident de personne survenu dans le secteur de Rosny-sur-Seine.
Selon Nomad Train, les équipes ferroviaires, les forces de l’ordre et les services funéraires sont mobilisés sur place. De nombreux retards et suppressions de trains sont à prévoir sur l’ensemble de l’axe normand.
La reprise des circulations est, à ce stade, estimée aux alentours de 13h30.
Les voyageurs sont invités à consulter régulièrement les informations de trafic avant leur départ.
Selon Nomad Train, les équipes ferroviaires, les forces de l’ordre et les services funéraires sont mobilisés sur place. De nombreux retards et suppressions de trains sont à prévoir sur l’ensemble de l’axe normand.
La reprise des circulations est, à ce stade, estimée aux alentours de 13h30.
Les voyageurs sont invités à consulter régulièrement les informations de trafic avant leur départ.
🚦 #FlashInfoTraficNomadTrain 12h05— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) June 14, 2026
🟢 Accident de personne dans le secteur de Rosny-sur-Seine sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre.
L'autorisation de reprendre les circulations sur les deux voies a été accordée.
Le trafic reprend donc normalement sur la ligne.
🟣 Une… https://t.co/ffEXSwpFWq