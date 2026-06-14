Accident de personne à Rosny-sur-Seine : trafic ferroviaire interrompu entre Paris et la Normandie

La circulation des trains est totalement interrompue depuis 11h20 dans les deux sens sur la ligne Paris – Rouen – Le Havre, à la suite d’un accident de personne survenu dans le secteur de Rosny-sur-Seine.



Selon Nomad Train, les équipes ferroviaires, les forces de l’ordre et les services funéraires sont mobilisés sur place. De nombreux retards et suppressions de trains sont à prévoir sur l’ensemble de l’axe normand.



La reprise des circulations est, à ce stade, estimée aux alentours de 13h30.



Les voyageurs sont invités à consulter régulièrement les informations de trafic avant leur départ.