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Disparition inquiétante à Rouen : Bryana, 16 ans, retrouvée saine et sauve


Dimanche 14 Juin 2026 - 18:28




Disparition inquiétante à Rouen : Bryana, 16 ans, retrouvée saine et sauve
Bryana, signalée disparue depuis jeudi 11 juin à Rouen, a été retrouvée saine et sauve, ont annoncé les services de police ce dimanche après-midi, sans plus de précisions.

La jeune fille de 16 ans faisait l’objet d’un appel à témoins diffusé par la police nationale de Seine-Maritime. Elle avait été vue pour la dernière fois à Rouen, après être descendue du bus F2 à l’arrêt Boulingrin, avant de se diriger vers le quartier Saint-Sever.

L’appel à témoins levé
Les recherches ont pris fin après que l’adolescente a été localisée. La police remercie les personnes ayant relayé l’appel à témoins et contribué à sa diffusion.




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