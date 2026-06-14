Disparition inquiétante à Rouen : Bryana, 16 ans, retrouvée saine et sauve

Bryana, signalée disparue depuis jeudi 11 juin à Rouen, a été retrouvée saine et sauve, ont annoncé les services de police ce dimanche après-midi, sans plus de précisions.



La jeune fille de 16 ans faisait l’objet d’un appel à témoins diffusé par la police nationale de Seine-Maritime. Elle avait été vue pour la dernière fois à Rouen, après être descendue du bus F2 à l’arrêt Boulingrin, avant de se diriger vers le quartier Saint-Sever.



L’appel à témoins levé

Les recherches ont pris fin après que l’adolescente a été localisée. La police remercie les personnes ayant relayé l’appel à témoins et contribué à sa diffusion.