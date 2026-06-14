Rouen : sept blessés dans un accident impliquant quatre voitures au Mont-Riboudet

Sept personnes ont été légèrement blessées dans un accident survenu ce dimanche matin avenue du Mont-Riboudet, à Rouen. Quatre véhicules sont impliqués, dont l’un s’est retrouvé sur le toit.



Les secours ont été appelés un peu avant 8 heures pour un accident de la circulation mettant en cause quatre voitures. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont pris en charge sept blessés légers..