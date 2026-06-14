Rouen : sept blessés dans un accident impliquant quatre voitures au Mont-Riboudet

Sept personnes ont été légèrement blessées dans un accident survenu ce dimanche matin avenue du Mont-Riboudet, à Rouen. Quatre véhicules sont impliqués, dont l’un s’est retrouvé sur le toit.
Les secours ont été appelés un peu avant 8 heures pour un accident de la circulation mettant en cause quatre voitures. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont pris en charge sept blessés légers..
Les secours ont été appelés un peu avant 8 heures pour un accident de la circulation mettant en cause quatre voitures. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont pris en charge sept blessés légers..
Trois occupants en fuite
Selon les premiers éléments, trois occupants de l’un des véhicules avaient quitté les lieux avant l’arrivée des secours. L’avenue du Mont-Riboudet a été coupée à la circulation pendant l’intervention.
Dix-neuf sapeurs-pompiers, avec sept véhicules de secours routier, ont été mobilisés. Les sept victimes ont été transportées au CHU de Rouen
Dix-neuf sapeurs-pompiers, avec sept véhicules de secours routier, ont été mobilisés. Les sept victimes ont été transportées au CHU de Rouen