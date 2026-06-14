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Rouen : sept blessés dans un accident impliquant quatre voitures au Mont-Riboudet

SEINE-MARITIME


Dimanche 14 Juin 2026 - 10:30




Les blessés ont été transportés au CHU - illustration Pixabay
Les blessés ont été transportés au CHU - illustration Pixabay
Sept personnes ont été légèrement blessées dans un accident survenu ce dimanche matin avenue du Mont-Riboudet, à Rouen. Quatre véhicules sont impliqués, dont l’un s’est retrouvé sur le toit.

Les secours ont été appelés un peu avant 8 heures pour un accident de la circulation mettant en cause quatre voitures. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont pris en charge sept blessés légers..

​Trois occupants en fuite

Selon les premiers éléments, trois occupants de l’un des véhicules avaient quitté les lieux avant l’arrivée des secours. L’avenue du Mont-Riboudet a été coupée à la circulation pendant l’intervention.

Dix-neuf sapeurs-pompiers, avec sept véhicules de secours routier, ont été mobilisés. Les sept victimes ont été transportées au CHU de Rouen



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