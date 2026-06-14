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Accident de personne : trafic ferroviaire interrompu entre Caen et Bayeux

CALVADOS


Dimanche 14 Juin 2026 - 22:23

Un accident de personne survenu dimanche soir entre Caen et Bayeux perturbe fortement le trafic ferroviaire sur la ligne Caen–Cherbourg. La circulation est interrompue dans les deux sens depuis 20h50.




Illustration infonormandie
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Le trafic des trains est totalement interrompu entre Caen et Bayeux depuis 20h50 à la suite d’un accident de personne survenu sur la ligne Caen–Cherbourg.

Les équipes de secours, les forces de l’ordre, les services techniques de la SNCF ainsi qu’un officier de police judiciaire sont mobilisés sur place. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances du drame.

Dans une première communication, SNCF Nomad Train annonçait une reprise des circulations vers 23h30. Mais à 21h55, l’estimation a été repoussée à minuit.

Des retards importants et des suppressions de trains sont à prévoir sur l’ensemble de l’axe Caen–Cherbourg. Les voyageurs sont invités à se renseigner avant leur déplacement.




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