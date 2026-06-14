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A13 : deux blessés graves dans une collision entre un poids lourd et trois voitures à Toutainville

EURE


Dimanche 14 Juin 2026 - 08:58

Un camion frigorifique de 44 tonnes et trois voitures se sont percutés samedi en fin de journée sur l’A13, dans l’Eure. Six personnes ont été blessées, dont deux grièvement.




Deux blessés, dont une femme de 70 ans, ont dû être désincarcérées par les sapeurs-pompiers - Illustration © Adobe Stock
Deux blessés, dont une femme de 70 ans, ont dû être désincarcérées par les sapeurs-pompiers - Illustration © Adobe Stock
Un violent accident s’est produit samedi, vers 18 heures, sur l’autoroute A13 à hauteur de Toutainville, dans l’Eure. La collision a impliqué un poids lourd frigorifique de 44 tonnes et trois voitures de tourisme, au niveau du point kilométrique 159, dans le sens province-Paris.

Les secours ont pris en charge neuf personnes au total. Le bilan fait état de six blessés, dont deux en urgence absolue, et de trois personnes indemnes, selon le Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure.


Deux victimes désincarcérées et héliportées vers le CHU

Parmi les blessés, deux personnes étaient incarcérées dans leur véhicule. Les sapeurs-pompiers ont dû procéder à leur extraction avec précaution, compte tenu de la gravité de leurs blessures. Une femme de 70 ans figure parmi les victimes les plus grièvement touchées.

Les deux blessés en urgence absolue, médicalisés par des équipes du SMUR, ont été évacués successivement par Dragon 76, l’hélicoptère de la Sécurité civile, vers le service des urgences du CHU de Rouen. Quatre autres victimes, plus légèrement atteintes, ont été classées en urgence relative.

L’intervention a mobilisé d’importants moyens : 37 sapeurs-pompiers venus de sept centres de secours de l’Eure -  Pont-Audemer, Bernay, Beuzeville, Cormeilles, Bourgtheroulde, Routot et Louviers  -  ainsi que plusieurs équipes médicales du SMUR et l’hélicoptère Dragon 76.




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