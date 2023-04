Incendie en sous-sol : quatre personnes intoxiquées par les fumées près d'Etrépagny

Les sapeurs-pompiers de l'Eure sont intervenus, lundi 3 avril, vers 21h45, à Sainte-Marie-de-Vatimesnil, près d'Etrépagny. Il s'agissait d'un feu de détritus (des plastiques) dans un local au sous-sol d'une maison, située rue de l'Eglise. Le sinistre a été éteint au moyen d'une lance à incendie.



Les occupants de la maison, deux hommes de 38 ans et deux adolescents de 12 et 15 ans, ont été pris en charge par les secours après avoir inhalé des fumées. Ils ont été transportés, en urgence relative, à l'hôpital de Gisors, précisent les secours.



Dix-neuf sapeurs-pompiers ont été engagés par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis).