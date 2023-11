Incendie en sous-sol à Val-de-Saâne : deux adultes et deux enfants incommodés par les fumées

Ce vendredi matin vers 8h30, les sapeurs-pompiers sont intervenus chemin du Buc a Val-de-Saâne (Seine-Maritime) pour un début d’incendie dans le sous sol d'une habitation individuelle.



Le feu s’était propagé à une palette de pelés, il a été éteint au moyen d’une lance à incendie.



Quatre personnes ayant inhalé des fumées ont été examinées sur place par un infirmier des sapeurs-pompiers. Il s’agit d’un homme de 65 ans, d’une femme de 63 ans et de deux enfants de 5 et 9 ans.



L’intervention, toujours en cours en milieu de matinée, a mobilisé vingt sapeurs-pompiers avec six engins.