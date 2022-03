Incendie en pleine nuit dans un Ehpad de l’Eure : un homme de 77 ans brûlé gravement

L’incendie s’est déclaré au niveau d’un matelas dans une chambre du 1er étage occupée par un septuagénaire. Le sinistre avait été partiellement éteint par le personnel à l’arrivée des premiers secours.



L’occupant des lieux, un homme de 77 ans, a extrait de la chambre par les sapeurs-pompiers aidés par des employés de la maison de retraite médicalisée. Sérieusement brûlé, il a été pris en charge par le service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) de Vernon et transporté, en urgence absolue, vers l’hôpital des grands brûlés Percy a Clamart (Hauts-de-Seine) sous escorte de motards des CRS.



Témoin des faits, et choquée, une jeune femme de 27 ans, membre du personnel, a également été prise en charge par les secours.