Incendie de garage à Gisors : deux blessés légers, dont un sapeur-pompier

Les sapeurs-pompiers de l'Eure ont été appelés à intervenir ce lundi 2 janvier, vers 4h30, rue des Bleuets à Gisors pour un incendie de garage.



A leur arrivée, le local de 30 m2 environ à usage d'habitation était en feu et les flammes menaçaient de se propager à la maison accolée. L'action des secours qui ont déployé trois lances à incendie a permis de sauvegarder l'habitation comprenant des combles aménagés.



En revanche, le garage a été entièrement détruit, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis).



L'occupant de la maison, un homme de 42 ans, a été légèrement intoxiqué par les fumées, et a dû être transporté à l'hôpital de Gisors.



Lors de l'intervention, un soldat du feu s'est légèrement blessé. Il a été conduit également à l'hôpital de Gisors pour examen.



Aucun relogement n'est envisagé.