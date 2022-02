Incendie de Jardiland à Bernay : deux suspects avouent aux gendarmes être les auteurs

Les gendarmes n’ont pas ménagé leurs efforts pour retrouver les incendiaires. Ils ont été grandement aidés par les caméras de vidéo surveillance de Jardiland et de la ville. Les investigations de police technique et scientifique réalisées par la cellule d’identification criminelle (CIC) d’Évreux ont fait le reste.



Identifiés, deux suspects ont été interpellés mercredi 2 février vers 8 heures et placés en garde à vue pour destruction volontaire par incendie. Un troisième adolescent, âgé de 14 ans, a été interpellé également un peu plus tard mais il a été mis hors de cause.